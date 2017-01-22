NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.01.17

Неверов сохранил за собой пост секретаря генсовета «Единой России»

Неверов сохранил за собой пост секретаря генсовета «Единой России»

Должность секретаря генерального совета «Единой России», который является вторым по значимости в партии, сохранил за собой Сергей Неверов. Об этом стало известно после подведения итогов голосования на съезде «ЕР».

На эту должность кроме Неверова претендовали секретарь регионального отделения «ЕР», спикер воронежской областной думы Владимир Нетёсов и глава координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов, который снял свою кандидатуру, передает РИА «Новости»

В итоге из 147 зарегистрированных на заседании генсовета членов за Неверова проголосовал 131.

Генеральный совет – ключевой орган «Единой России», который руководит партией между съездами.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.01.17

На МКАД совершил аварийную посадку вертолет. / Трамп ответил своим противникам: почему эти люди не голосовали на выборах?. / Позитивный сигнал рынку нефти: соглашение об ограничении добычи выполняется.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter