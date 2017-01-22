Неверов сохранил за собой пост секретаря генсовета «Единой России»

Публикации за 22.01.17

Должность секретаря генерального совета «Единой России», который является вторым по значимости в партии, сохранил за собой Сергей Неверов. Об этом стало известно после подведения итогов голосования на съезде «ЕР».

На эту должность кроме Неверова претендовали секретарь регионального отделения «ЕР», спикер воронежской областной думы Владимир Нетёсов и глава координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов, который снял свою кандидатуру, передает РИА «Новости»

В итоге из 147 зарегистрированных на заседании генсовета членов за Неверова проголосовал 131.

Генеральный совет – ключевой орган «Единой России», который руководит партией между съездами.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.01.17

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