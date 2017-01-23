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Публикации за 23.01.17

В Москве задержано и отменено почти 50 авиарейсов

В Москве задержано и отменено почти 50 авиарейсов

В московских аэропортах почти 50 рейсов задерживается или отменено. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание». В частности, в «Шереметьево» отменен 31 рейс, в «Домодедово» – 7. Еще 11 рейсов в этих аэропортах задерживаются.

Сбой в расписании произошел вследствие непогоды. Как сообщило столичное управление МЧС РФ, с 18:00 22 января по 7:00 23 января с сохранением на вечер и ночь по Московской области ожидалась метель с мокрым снегом, гололед и порывы ветра 12-17 метров в секунду.

В центре «Фобос» уточнили, что за прошедшие сутки в столичном регионе выпало около 5% месячной нормы осадков. «На ВДНХ вчера днем выпало 0,9 миллиметра, сегодня – один миллиметр. То есть в целом около двух миллиметров», – цитирует РИА «Новости» специалиста центра.

Сегодня в Москве и по области облачно, местами мокрый снег, возможен слабый гололёд. Максимальная температура в столичном регионе составит до +2 градусов.

Москва, Мария Вяткина

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