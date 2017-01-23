Московские власти готовят ограничения для любителей собак

Публикации за 23.01.17

Депутаты Московского городской думы подготовили законопроект, согласно которому жителям столицы будет запрещено содержать собак крупных пород – таких, как мастифы, доги, кавказские овчарки и другие. Об этом сообщила председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», – сказала Зотова в интервью m24.ru.

По ее словам, это необходимо для предотвращения возможных нападений таких собак на жильцов и обеспечения большего комфорта самих животных, поскольку в квартирах им недостаточно места.

Предполагается, что содержать собак крупных пород можно будет в частных домовладениях, если там созданы необходимые условия для безопасности и удобства животного.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.01.17

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