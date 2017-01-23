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Публикации за 23.01.17

Московские власти готовят ограничения для любителей собак

Московские власти готовят ограничения для любителей собак

Депутаты Московского городской думы подготовили законопроект, согласно которому жителям столицы будет запрещено содержать собак крупных пород – таких, как мастифы, доги, кавказские овчарки и другие. Об этом сообщила председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», – сказала Зотова в интервью .

По ее словам, это необходимо для предотвращения возможных нападений таких собак на жильцов и обеспечения большего комфорта самих животных, поскольку в квартирах им недостаточно места.

Предполагается, что содержать собак крупных пород можно будет в частных домовладениях, если там созданы необходимые условия для безопасности и удобства животного.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.01.17

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