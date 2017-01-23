В Москве 16-летний подросток получил ножевые ранения

Публикации за 23.01.17

Накануне вечером в Москве 16-летний подросток получил несколько ножевых ранений после конфликта с 18-летним молодым человеком. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, ЧП произошло вечером 22 января вблизи одного из жилых домов на Широкой улице. «В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес 16-летнему юноше несколько ножевых ударов в область туловища. Пострадавший с колото-резаными ранами был в оперативном порядке доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении СКР.

Следствием проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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