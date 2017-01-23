В 2016 году проведены сотни учений по противоракетной обороне Москвы

Публикации за 23.01.17

В 2016 году в рамках функционального контроля боевой готовности системы противоракетной обороны Москвы соединения Воздушно-космических сил РФ провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет.

Как сообщил сегодня департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, в ходе дежурства по противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района в течение минувшего года боевой расчет радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н» системы ПРО обнаружил более 10 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также морских акваторий.

Кроме того, для оценки боевой готовности средств системы ПРО и информационного обеспечения средств российской системы контроля космического пространства боевые расчеты РЛС «Дон-2Н» выполнили контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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