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Публикации за 23.01.17

Росстат сообщил о росте промпроизводства

Росстат сообщил о росте промпроизводства

Индекс промышленного производства в России по итогам 2016 года вырос на 1,1% после сильнейшего с момента кризиса повышения объемов выпуска продукции в декабре, которое в годовом выражении составило 3,2%, а по сравнению с ноябрем – 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве отметили, что рост промпроизводства связан с увеличением объемов добычи полезных ископаемых (+2,5%), в частности, сырой нефти, и производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+1,5%).

Обрабатывающий сектор практически сохранил объемы на уровне 2015 года, прибавив символические 0,1%. Как отметили в Росстате, уровень прошлого года превышен в производстве пищевой продукции, текстильных и швейных изделий, обработке древесины, а также целлюлозно-бумажном и химическом производстве, а также автомобильной отрасли за счет увеличения выпуска автобусов и грузовиков.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.01.17

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