NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

ФАС снова разоблачила рекламу МТС

ФАС снова разоблачила рекламу МТС

Реклама одного из крупнейших операторов мобильной связи МТС о бесплатном получении оборудования спутникового телевидения недостоверна. Такой вывод, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделала комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве обратили внимание, что в рекламе сообщалась недостоверная информация о стоимости комплекта оборудования за «0 рублей» для получения услуг «Спутникового ТВ МТС», что вводило потребителей в заблуждение и нарушало пункт 4 части 3 статьи 5 закона о рекламе.

«Внимание потребителей в указанной рекламе фокусировалось на утверждении «Оборудование за 0 рублей», которое давало основание полагать, что комплект оборудования предоставляется бесплатно. По результатам рассмотрения условий акций, сотрудники антимонопольного органа установили, что комплект оборудования для просмотра «Спутникового ТВ МТС» предоставляется за плату», – констатировала ФАС.

Комментируя ситуацию, заместитель руководитель ФАС России Андрей Кашеваров обратил внимание, что условия акции МТС «Оборудование за 0 рублей» предполагают продажу комплекта оборудования для получения услуг «Спутникового ТВ МТС» в рассрочку.

Как сообщал ранее «Новый День», в октябре прошлого года антимонопольная служба также разоблачила рекламу тарифа МТС «Smart Безлимитище», усмотрев в ней также нарушение закона о рекламе.

В частности, в роликах на телеканалах и рекламных конструкциях ПАО «МТС» сообщалось, что безлимитный интернет и звонки на МТС по всей России стоят 12,90 рубля в сутки. Однако в то же время информация о том, что такая плата действует исключительно при условии подключения в ограниченный период времени и только первый месяц после подключения, отсутствовала.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.01.17

Американцы повредили свои танки по дороге в Польшу. / Суд рассмотрит иск прокуратуры о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян. / В Центробанке назвали самую подделываемую рублевую купюру. В России резко выросло число фальшивых долларов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter