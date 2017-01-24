ФАС снова разоблачила рекламу МТС

Публикации за 24.01.17

Реклама одного из крупнейших операторов мобильной связи МТС о бесплатном получении оборудования спутникового телевидения недостоверна. Такой вывод, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделала комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве обратили внимание, что в рекламе сообщалась недостоверная информация о стоимости комплекта оборудования за «0 рублей» для получения услуг «Спутникового ТВ МТС», что вводило потребителей в заблуждение и нарушало пункт 4 части 3 статьи 5 закона о рекламе.

«Внимание потребителей в указанной рекламе фокусировалось на утверждении «Оборудование за 0 рублей», которое давало основание полагать, что комплект оборудования предоставляется бесплатно. По результатам рассмотрения условий акций, сотрудники антимонопольного органа установили, что комплект оборудования для просмотра «Спутникового ТВ МТС» предоставляется за плату», – констатировала ФАС.

Комментируя ситуацию, заместитель руководитель ФАС России Андрей Кашеваров обратил внимание, что условия акции МТС «Оборудование за 0 рублей» предполагают продажу комплекта оборудования для получения услуг «Спутникового ТВ МТС» в рассрочку.

Как сообщал ранее «Новый День», в октябре прошлого года антимонопольная служба также разоблачила рекламу тарифа МТС «Smart Безлимитище», усмотрев в ней также нарушение закона о рекламе.

В частности, в роликах на телеканалах и рекламных конструкциях ПАО «МТС» сообщалось, что безлимитный интернет и звонки на МТС по всей России стоят 12,90 рубля в сутки. Однако в то же время информация о том, что такая плата действует исключительно при условии подключения в ограниченный период времени и только первый месяц после подключения, отсутствовала.

Москва, Светлана Антонова

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