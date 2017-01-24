Россия и Армения договорились о безвизовом режиме

Публикации за 24.01.17

Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его армянский коллега Карен Карапетян подписали межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран. Теперь граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам, а граждане Армении – Россию.

«Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение», – прокомментировал это событие Медведев.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ранее отмечал, что такая договоренность значительно облегчит процедуры оформления гражданами РФ документов и нацелено на увеличение турпотока из России в Армению, передает «Интерфакс».

В 2015 году Армению посетило 1,2 млн иностранных туристов, из них около 500 тысяч – из России. В настоящее время российские туристы могут въезжать по внутренним паспортам в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.01.17

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