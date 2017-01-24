Александр Масляков стал народным артистом Чеченской республики

Публикации за 24.01.17

Президент Чечни Рамзан Кадыров присвоил ведущему КВН Александру Маслякову-старшему звание народного артиста республики. Соответствующий указ опубликован на сайте республиканского правительства.

Указ был подписан 18 января, однако был обнародован только сегодня. Высокого звания Масляков удостоился «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами, деятельность, получившую широкую известность…».

Напомним, в ноябре 2016 года в КВН актер Михаил Галустян исполнил пародию на Кадырова, которую сам глава Чечни оценил как «классную». «Мы с Михаилом Галустяном провели две репетиции, подобрали прикид, разучили два-три жеста», – отмечал он на своей странице в «Инстаграмме».

В ноябре президент РФ Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за «многолетнюю плодотворную деятельность» и «выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения».

Александр Масляков – советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, академик фонда «Академия Российского телевидения», основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания»), ведущий телепередачи «КВН».

Москва, Мария Вяткина

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