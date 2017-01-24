NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

Александр Масляков стал народным артистом Чеченской республики

Александр Масляков стал народным артистом Чеченской республики

Президент Чечни Рамзан Кадыров присвоил ведущему КВН Александру Маслякову-старшему звание народного артиста республики. Соответствующий указ опубликован на сайте республиканского правительства.

Указ был подписан 18 января, однако был обнародован только сегодня. Высокого звания Масляков удостоился «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами, деятельность, получившую широкую известность…».

Напомним, в ноябре 2016 года в КВН актер Михаил Галустян исполнил пародию на Кадырова, которую сам глава Чечни оценил как «классную». «Мы с Михаилом Галустяном провели две репетиции, подобрали прикид, разучили два-три жеста», – отмечал он на своей странице в «Инстаграмме».

В ноябре президент РФ Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за «многолетнюю плодотворную деятельность» и «выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения».

Александр Масляков – советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, академик фонда «Академия Российского телевидения», основатель и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания»), ведущий телепередачи «КВН».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.01.17

Следственный комитет возбудил дело после стрельбы на МКАД. / В Москве 12-летняя школьница умерла в школьном туалете. / Нефть за $100 не спасет Россию, а вгонит ее в новый кризис, – мнение экономистов.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter