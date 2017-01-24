«Рай» Андрея Кончаловского не получит «Оскар» / На рекордное количество статуэток претендует «Ла-Ла Ленд»

Публикации за 24.01.17

Фильм Андрея Кончаловского «Рай», который был включен в шорт-лист претендентов на престижную кинопремию «Оскар» за лучшую иностранную ленту, не попал в число итоговых номинантов. Рекордсменом 89-й премии Американской киноакадемии может стать мелодрама Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» (14 номинаций), получившая в начале января «Золотые глобусы» в семи номинациях.

За звание лучшего фильма будут бороться «Прибытие» Денни Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Скрытые фигуры» Теда Мелфи), «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, а также «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

На «Оскар» за лучшую режиссуру в этом году номинированы Дени Вильнев («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

В номинации лучшая мужская роль первого плана на «Оскар» претендуют Кейси Аффлек, («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), обладатель «Золотого глобуса» Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан фантастик») и Дэнзел Вашингтон («Ограды»).

За звание лучшей актрисы первого плана будут бороться Изабель Юппер («Она»), Рут Неггу («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмму Стоун («Ла-Ла Ленд») и Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

Претендентами на награду за лучшую мужскую роль второго плана стали Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

На «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана претендуют Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры») и Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).

Номинантами в категории «Лучший оригинальный сценарий» стали создатели фильмов «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд», «Лобстер», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века». Лучший адаптированный сценарий будут выбирать среди картин «Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев» и «Лунный свет».

Номинантами за лучшую операторскую работу стали «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Лунный свет» и «Молчание».

За награду в категории «Лучший иностранный фильм» будут бороться фаворит кинокритиков в Каннах «Тони Эрдманн», «Моя земля», «Вторая жизнь Уве», «Коммивояжер» и «Танна».

На победу в номинации «Лучший анимационный фильм» претендуют «Зверополис», «Кубо. Легенда о самурае», «Моана», «Жизнь цуккини» и «Красная черепаха».

Церемония награждения намечена на 26 февраля. Ее ведущим, как ожидается, станет Джимми Киммел.

Лос-Анджелес, Светлана Антонова

Лос-Анджелес. Другие новости 24.01.17

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