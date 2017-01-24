NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.01.17

Казахский омбудсмен просит освободить из московского рабства граждан своей страны

Казахский омбудсмен просит освободить из московского рабства граждан своей страны

Омбудсмен Казахстана направил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой материалы о ситуации с гражданами республики, попавшими в трудовое рабство в Москве. По данному факту проводится проверка.

«Материалы обращения внимательно изучены, назначена проверка, и готовятся соответствующие запросы в правоохранительные органы по указанным фактам. О результатах принятых мер омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров будет проинформирован», – сообщила пресс-служба российского уполномоченного.

Ранее пресс-служба омбудсмена Казахстана сообщила о наличии сведений о незаконном лишении свободы, эксплуатации и жестоком обращении гражданки Казахстана Ибрагимовой со стороны владельцев сети торговых заведений Москвы, бывших граждан республики, в одном из объектов которых она работает, передает «Интерфакс».

Гражданке Казахстана удалось совершить побег при помощи российских активистов – членов движения против рабства «Альтернатива», которые оказали ей содействие в возвращении в Казахстан. Однако «данный случай не является единичным, так как ранее, в 2013 году, аналогичные инциденты с участием упомянутых лиц уже были предметом рассмотрения в учреждении уполномоченного», говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.01.17

«Рай» Андрея Кончаловского не получит «Оскар». На рекордное количество статуэток претендует «Ла-Ла Ленд». / Александр Масляков стал народным артистом Чеченской республики. / Следственный комитет возбудил дело после стрельбы на МКАД.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter