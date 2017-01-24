Казахский омбудсмен просит освободить из московского рабства граждан своей страны

Публикации за 24.01.17

Омбудсмен Казахстана направил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой материалы о ситуации с гражданами республики, попавшими в трудовое рабство в Москве. По данному факту проводится проверка.

«Материалы обращения внимательно изучены, назначена проверка, и готовятся соответствующие запросы в правоохранительные органы по указанным фактам. О результатах принятых мер омбудсмен Казахстана Аскар Шакиров будет проинформирован», – сообщила пресс-служба российского уполномоченного.

Ранее пресс-служба омбудсмена Казахстана сообщила о наличии сведений о незаконном лишении свободы, эксплуатации и жестоком обращении гражданки Казахстана Ибрагимовой со стороны владельцев сети торговых заведений Москвы, бывших граждан республики, в одном из объектов которых она работает, передает «Интерфакс».

Гражданке Казахстана удалось совершить побег при помощи российских активистов – членов движения против рабства «Альтернатива», которые оказали ей содействие в возвращении в Казахстан. Однако «данный случай не является единичным, так как ранее, в 2013 году, аналогичные инциденты с участием упомянутых лиц уже были предметом рассмотрения в учреждении уполномоченного», говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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