Российские банки заработали на кризисе почти триллионную прибыль

Публикации за 25.01.17

По итогам 2016 года российский банковский сектор получил солидную для кризисного периода отечественной экономики прибыль – 930 млрд рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2015 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня Банк России.

«На показатели деятельности российских банков в истекшем году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%», – говорится в сообщении регулятора.

При этом российские банки снизили объемы кредитования корпоративного сектора на 3,6% на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Между тем кредиты населению показали за год прирост на +1,4%. «Переход прироста в зону положительных значений в основном был обеспечен дальнейшим расширением значимого с социально-экономической точки зрения ипотечного жилищного кредитования», – пояснил ЦБ.

Регулятор отметил, что о сохранении доверия населения к банкам говорит устойчивый приток вкладов населения. За год, с устранением влияния валютной переоценки, этот показатель увеличился на 9,2%.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.01.17

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