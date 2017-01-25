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Публикации за 25.01.17

Российские банки заработали на кризисе почти триллионную прибыль

Российские банки заработали на кризисе почти триллионную прибыль

По итогам 2016 года российский банковский сектор получил солидную для кризисного периода отечественной экономики прибыль – 930 млрд рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2015 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня Банк России.

«На показатели деятельности российских банков в истекшем году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%», – говорится в сообщении регулятора.

При этом российские банки снизили объемы кредитования корпоративного сектора на 3,6% на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

Между тем кредиты населению показали за год прирост на +1,4%. «Переход прироста в зону положительных значений в основном был обеспечен дальнейшим расширением значимого с социально-экономической точки зрения ипотечного жилищного кредитования», – пояснил ЦБ.

Регулятор отметил, что о сохранении доверия населения к банкам говорит устойчивый приток вкладов населения. За год, с устранением влияния валютной переоценки, этот показатель увеличился на 9,2%.

Москва, Анастасия Смирнова

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