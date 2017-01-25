Подмосковные дачи подешевели на треть

Публикации за 25.01.17

Подмосковные дачи заметно подешевели: в прошлом году бюджет покупки снизился на 33% почти до 2,2 млн рублей. В то же время, как отмечают риэлторы, средняя стоимость коттеджей, таунхаусов и участков без подряда, наоборот, выросла.

По подсчетам экспертов агентства «Мииэль», в 2016 году коттедж можно было купить в среднем за 16,5 млн рублей, таунхаус – за 14,8 млн рублей. Абсолютным лидером по росту цен стали участки без подряда: бюджет их покупки в сравнении с 2015 годом вырос на 29% до 6,8 млн рублей.

В относительно новом сегменте загородного рынка – малоэтажном жилье – средний бюджет покупки снизился за год на 15%: с 4,5 до 3,7 млн руб. Снижение бюджета в новой Москве составило 28%: с 6,22 до 4,5 млн рублей.

Между тем, специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что в настоящий момент основную долю предложения на рынке загородной недвижимости составляют участки без подряда, свыше 90% из них можно отнести к неликвиду, который продать без убытков практически невозможно.

О перспективах оживления рынка и появлении новых проектов специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» высказываются с осторожностью. Скорее всего, в 2017-м все останется как сейчас: выжидающие покупатели и девелоперы, ищущие дешевые кредиты. Цены и продажи вряд ли начнут расти, вопрос скорее в динамике их снижения.

Аналитики «Миэль» также оценивают перспективы 2017 года со сдержанным оптимизмом: согласно прогнозам, к концу года возможен «отскок» сегмента и возникновение предпосылок к постепенному восстановлению.

Москва, Анастасия Смирнова

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