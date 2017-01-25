NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.01.17

Подмосковные дачи подешевели на треть

Подмосковные дачи подешевели на треть

Подмосковные дачи заметно подешевели: в прошлом году бюджет покупки снизился на 33% почти до 2,2 млн рублей. В то же время, как отмечают риэлторы, средняя стоимость коттеджей, таунхаусов и участков без подряда, наоборот, выросла.

По подсчетам экспертов агентства «Мииэль», в 2016 году коттедж можно было купить в среднем за 16,5 млн рублей, таунхаус – за 14,8 млн рублей. Абсолютным лидером по росту цен стали участки без подряда: бюджет их покупки в сравнении с 2015 годом вырос на 29% до 6,8 млн рублей.

В относительно новом сегменте загородного рынка – малоэтажном жилье – средний бюджет покупки снизился за год на 15%: с 4,5 до 3,7 млн руб. Снижение бюджета в новой Москве составило 28%: с 6,22 до 4,5 млн рублей.

Между тем, специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что в настоящий момент основную долю предложения на рынке загородной недвижимости составляют участки без подряда, свыше 90% из них можно отнести к неликвиду, который продать без убытков практически невозможно.

О перспективах оживления рынка и появлении новых проектов специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» высказываются с осторожностью. Скорее всего, в 2017-м все останется как сейчас: выжидающие покупатели и девелоперы, ищущие дешевые кредиты. Цены и продажи вряд ли начнут расти, вопрос скорее в динамике их снижения.

Аналитики «Миэль» также оценивают перспективы 2017 года со сдержанным оптимизмом: согласно прогнозам, к концу года возможен «отскок» сегмента и возникновение предпосылок к постепенному восстановлению.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.01.17

Единороссы: наказание за избиение детей и беременных – антисемейное дело. Кремль поддержал отмену Думой профилактики убийств в семейном кругу. / Назло изоляционисту Траму: глобальный капитал готов сбежать из США в Китай?. / Шойгу поручил укрепить войска на юго-западе России. Из-за непростой ситуации на Украине и Северном Кавказе.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter