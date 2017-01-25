Россия в новом миропорядке: слишком многое зависит от Трампа

Публикации за 25.01.17

Нынешний год станет началом формирования нового миропорядка, что автоматически несет в себе ряд рисков, в том числе для России. Как говорится в докладе «Международные угрозы 2017» агентства «Внешняя политика» при поддержке Фонда Горчакова, главной неопределенностью для Москвы остаются отношения с США и новым американским президентом Дональдом Трампом, их развитие в том или ином ключе повлияет на развитие сирийского и украинского кризисов.

Россия и Вашингтон на перепутье

Российско-американские отношения главным образом зависят от того, сможет ли новый президент США воплотить в жизнь свою экономическую программу и сгладить конфликт внутри американского истеблишмента. При этом, как отмечается в докладе, перезагрузка американской экономики, на которую нацелен Трамп, зависит не только от его способности ее запустить, но и от ряда объективных экономических и структурных факторов.

Проблемой может стать противостояние внутри Белого Дома. Трамп, как антиглобалист, считает первостепенным решение внутренних проблем страны, в то время как значительная часть американской политической элиты готова побороться за «сохранение мощи и вовлеченности в мировые дела».

В зависимости от того, насколько успешно новый глава Белого Дома решит существующие проблемы, эксперты прогнозируют четыре возможных варианта развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

При реализации первого сценария, который получил условного название «Вспоминая Рейгана», новая американская администрация за счет резкого сокращения налогов, увеличения инвестиций в инфраструктуру и военно-промышленный комплекс сможет перезапустить экономику и укрепить свои политические позиции в стране. В таком случае, предполагают эксперты, Трамп может укрепить свою военную мощь в Азии и усилить экономическое давление на Китай, что российской стороной будет воспринято как попытка сломать военно-стратегический паритет и вернет отношения к прежней напряженности.

Еще один неблагоприятный вариант развития событий – «Продолжение конфронтации» – станет возможным, если экономическая политика Трампа не оправдает себя. Тогда президент США в попытке компенсировать свою слабость «включит на полную мощность американскую военную машину» на Ближнем Востоке и в Азии. Тогда Россия, которая откажется поддержать стратегический союз против КНР, снова окажется в «списке плохих парней».

Третий сценарий, названый «Новым изоляционизмом», согласно докладу, становится возможным при «пробуксировке» экономической политики Трампа и ослаблении его внутриполитических позиций. В таком случае американские политики, занятые междоусобными войнами, предоставят внешний мир «самому себе». «Это представит неожиданную, и, зачастую, некомфортную свободу действий союзникам и противникам США, в том числе и России», – считают авторы доклада.

Четвертый сценарий – «Возвращение Рузвельта», как и первый, предполагает успех экономических программ Трампа, но который однако приведет к уменьшению конфликтности внешней политики.

«Позитивный опыт борьбы с ИГ (запрещена в РФ), хорошие личные отношения между президентами и смена руководства в европейских столицах позволят снизить напряженность в отношениях России с НАТО и начать урегулирование украинского вопроса», – считают докладчики.

Для России наиболее важным будет как можно быстрее понять, по какому сценарию развиваются события, чтобы наиболее продуктивно выстроить свою долгосрочную политику.

Украинский вопрос

Украинский конфликт, по мнению экспертов, скорее всего, будет заморожен на ближайшее время. Чтобы сократить издержки, новая администрация Белого Дома «сохранит проблему в ее нынешнем виде», как минимум, на полгода, при этом позиция США будет во многом зависеть от динамики отношений с Россией.

Европейский союз также не заинтересован в эскалации конфликта и, скорее, устал от своих украинских коллег.

«Зарубежные доноры Украины продолжают оказывать ей помощь, которой недостаточно для роста, но пока достаточно, чтобы избежать бюджетного кризиса», – отмечается в докладе. Киев в сложившихся условиях определенно не рискнет пойти на вооруженные провокации в отношении России, считают эксперты. Тем не менее, украинский кризис не будет урегулирован в 2017 году: его разрешение откладывается до новой смены власти в Киеве.

В наступившем году для России важно, чтобы начала сокращаться украинская военная и диверсионная активность в Донбассе и Крыму, а также – чтобы Украина сохраняла социально-политическую стабильность. Если изолировать военную активность Киева возможно, то сдержать последствия коллапса режима в результате социального взрыва будет существенно сложнее. В этом случае окажутся под угрозой транзитные пути российских энергоресурсов, повысится риск техногенных катастроф на инфраструктуре и транспорте, Россия станет объектом массовой миграции из Украины, осложнится международно-политическая ситуация, считают авторы доклада.

Выход из сирийского конфликта

Как отмечается в докладе, до настоящего момента в военных действиях в Сирии участвовало три коалиции: проправительственная с участием России, Ирана и «Хизбаллы», антиправительственная с участием США, Турции и государств Персидского залива, а также радикально-исламистская с участием боевиков ИГ (запрещена в РФ) и групп их сторонников в странах Персидского залива.

«По мере успеха проправительственных сил в 2016 году антиправительственная коалиция начала распадаться – Турция заключила сделку с Россией и Ираном, а США начали терять политическую инициативу и перешли к политическому давлению на Россию. Сложились условия для затухания прокси-войны (война «чужими руками», при которой две силы ведут боевые действия на территории третьей) Сирии», – считают эксперты.

По их оценке, если Трамп действительно откажется поддерживать сирийскую оппозицию, а Россия сможет сохранить соглашения о перемирии с Турцией и Ираном, можно будет надеяться на затухание конфликта.

Эскалация же конфликта возможна из-за спора Саудовской Аравии, Катара и Ирана, который будет выражаться в «опосредованном военном столкновении сторон» в Сирии и Йемене.

При этом, как отмечают эксперты, также затухание войны в регионе не остановит поток мигрантов.

Нагорно-карабахский конфликт

В 2017 году нагорно-карабахский конфликт останется самым сложным в Закавказье. Эксперты с большой вероятностью прогнозируют нарастание потенциала для военных инцидентов на линии соприкосновения и вдоль армяно- азербайджанской границы».

«Накапливается потенциал для срыва хрупкого перемирия. Это вынуждает наблюдателей фокусировать внимание не на перспективах мирного урегулирования, а на условиях возобновления войны», – говорится в докладе.

По оценке его авторов, наиболее вероятным сценарием в 2017 году станет «динамичный статус-кво», при котором угроза новой эскалации будет постоянно сохраняться, но скатывания в войну, скорее всего, не произойдет, но боевые столкновения не исключены.

Антироссийские санкции

Как полагают эксперты, в 2017 году существует большая вероятность того, что антироссийские санкции будут существенно ослаблены или и вовсе сняты.

«В ЕС изначально существовала группа элит, настроенных против антироссийских санкций. После выборов во Франции и Германии эта группа может впервые оказаться доминирующей», – обращают внимание авторы доклада.

На фоне того, что украинский вопрос «уходит на периферию международной повестки дня», эксперты прогнозируют, что санкции и контрсанкции могут быть отменены уже к концу 2017 года.

Стимулировать отмену санкций будет также изменение психологического климата в отношениях России с Западом, решение сирийского вопроса и формирование Москвой и Вашингтоном антитеррористической коалиции.

Российско-японские отношения

В Москве отсутствие мирного договора с Японией считают анахронизмом, а развитие экономических связей с Токио – естественным приоритетом, подчеркнули эксперты. Однако давний территориальный спор о передаче двух островов Хабомаи Сикотан мешает дальнейшему развитию отношений.

«Россия дает понять, что не пойдет на компромисс под нажимом, но готова к нему в ходе масштабного процесса улучшения двусторонних отношений. Первым его условием является создание доверительной атмосферы, которая исключит политизацию вопроса об островах. Однако фундаментом процесса служит масштабное расширение экономического сотрудничества», – считают в агентстве «Внешняя политика».

Судьба Евросоюза и БРИКС

Обострение проблем неравенства, усиление антиимигрантских настроений на фоне увеличивающего потока беженцев повлечет за собой кризис политической и социальной системы в Европе, уверены эксперты.

«Сценарий «жесткого Брекзита», сопряженный с выходом из единого рынка ЕС и значительными международными финансовыми последствиями, нельзя исключать», – считают авторы доклада. При этом существует большая вероятность того, что элиты стран Восточной Европы, Швеции и Британии будут «использовать антироссийские аргументы для возрождения консенсуса внутри ЕС».

Судьба БРИКС, как отмечается в докладе, сейчас тоже неоднозначна – это объединение начинает терять свое политическое и экономическое значение на фоне противоречий стран-участниц, что осложняет для России проведение политики по укреплению полицентричного мирового порядка.

«Против интеграции членов БРИКС играют география, неравномерный уровень экономического развития, отсутствие значимого сотрудничества по большинству двусторонних треков и усиливающиеся индийско-китайские противоречия», – подчеркнули эксперты.

Москва, Мария Вяткина

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