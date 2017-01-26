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Публикации за 26.01.17

Завтра в Москве потеплеет

Завтра в Москве потеплеет

Сегодня вечером в Москве ожидается снег, порывистый ветер и потепление. В пятницу днем столбик термометра поднимется до -1 градуса. Такой прогноз, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовал Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, очередная оттепель продлится, как минимум, до начала новой недели.

В субботу, 28 января в области повышенного атмосферного давления местами возможен небольшой снег. Ночью в Москве -5…-3 градусов, по области -8…-3. Днем в Москве -3…-1 градус, по области -6…-1.

В воскресенье, 29 января местами также ожидается небольшой снег. Температура ночью в Москве -9…-7 градусов, по области -12…-7. Днем в столице до -6 градусов, по области – до -9.

В понедельник, 30 января местами вновь возможен небольшой снег, ночью в Москве и Московской области -15…-10 градусов, днем -11…-6. Во вторник, 31 января, снова будет снежно. Ночью ожидается -8…-3 градуса, днем -4…+1.

Как отмечает Гидрометцентр, средняя температура прошедших 25 дней января в Москве, по данным станции ВДНХ, составила -7,8 градуса при норме -9,0. За эти дни в столице выпало 40 мм осадков, или 95 % от месячной нормы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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