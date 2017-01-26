«Кровавый Санта»: в Москве студент получил травму головы во время квеста

Публикации за 26.01.17

Развлекательная квест-игра «Кровавый Санта» в Москве завершилась травмой головы для одного участников. Следственный комитет организовал проверку по этому поводу.

В ведомстве отметили, что первоначально о получении жителем столицы телесных повреждений во время участия в развлекательной игре «Кровавый Санта» стало известно из сообщений СМИ. По предварительным данным, 22 января 22-летний мужчина, находясь на территории авторемонтного завода на Авиамоторной улице, во время прохождения квеста получил травму головы. По данным автора статьи, молодому человеку телесные повреждения были нанесены актером квеста.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия», – говорится в сообщении СКР.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.17

Завтра в Москве потеплеет. / ФАС: Московский метрополитен нарушил права среднего и малого бизнеса. / Главгосэкспертиза согласовала российскую часть «моста больших надеж» в Китай. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»