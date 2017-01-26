Эксперты: России нужно опасаться Трансатлантического инвестиционного партнерства США и ЕС

Публикации за 26.01.17

Выход США из Транстихоокеанского (ТТП) партнерства, указ о котором был подписан новым президентом страны Дональдом Трампом, в первую очередь ударит по крупным транснациональным корпорациям. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты на пресс-конференции в Москве. По их оценке, этот шаг практически не затрагивает интересы России, в отличие от другого проекта – Трансатлантического инвестиционного партнерства (ТТИП).

Выход США из ТТП – новая надежда для национальных экономик

Как считает директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская, сегодня мир стоит на пороге структурных изменений, поэтому все решения принятые правительством США нужно рассматривать в этом ключе.

«Меняются представители в ООН, во Всемирном банке, в МВФ. Концепция отношений будет меняться в целом. Мы все должны видеть этот сложный момент, готовиться к нему, предвидеть и вызовы и риски»,– сказала она и добавила, что выход США из ТТП – это еще одно доказательство глобальных перемен в мировом сообществе, а так же прямое следствие разного подхода новой команды Трампа и ушедшей администрации Барака Обамы.

«Америка преследовала цель написать новые правила международных экономических отношений. Это не просто торговля, это и инвестиции, и права инвестиционной деятельности, и права интеллектуальной собственности, и разрешение трудовых споров – внутриэкономичские вопросы, а также конкуренция на внутренних рынках стран-членов ТПП. Это полное вмешательство международного уровня в национальные правовые системы», – напомнила Перская.

Она отметила, что для Обамы важнее была «интеллектуальная собственность» правовой стороны обеспечения, которую они пытались реализовать во всех странах-участницах партнерства. «ТТП давало бы очень большой доход но не товарный, а прав интеллектуальной собственности»,– пояснила она.

Директор Центра изучения США им. Ф.Д. Рузвельта при МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулев также считает, что Обама считал главной целью не экономический доход.

«Он (Обама) говорил о том, что Соединенные штаты должны писать правила мировой торговли. Поэтому он и стремился помимо ТТП еще и заключить атлантическое партнерство (ТТИП). В экономическом и политическом плане американцы считают Евросоюз ненадежным объединением. У них всегда огромные вложения в Европе, но правила прописывают европейцы», – сказал Рогулев и отметил, что Вашингтону не нравилось подстраиваться по европейскую систему.

«Вопрос о выгоде вторичен, на первом месте здесь была политика», – уверен эксперт.

Глобализм едва не убил американскую экономику

Эксперты обратили внимание, что глобализация, к которой США так активно вели мировое сообщество, спровоцировала кризису в самой американской системе.

«Все началось с эпохи глобализации. Когда транснациональные компании выводили свое производства в Китай, зарабатывали огромные прибыли на дешевой рабочей силе, на дешевом сырье. Но Америка как государство многое теряла. Промышленная мощь страны увядала», – обратил внимание начальник сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.

Он обратил внимание, что Трамп смотрит на развитие Америки в первую очередь как бизнесмен. «Он считает затраты, расходы, прибыли. Он смотрит не глазами финансиста-спекулянта, который хочет сделать деньги на спекуляциях на фондовом или сырьевом рынках, а своим физическим трудом», – подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, как считают эксперты, Трамп решил покинуть ТТП. Его основная задача – возразить промышленную мощь собственной страны, в том числе принудив транснациональные корпорации вернуть производство на территорию США.

«Сейчас роль национального государства повышается. Сегодня Трамп поставил задачу – все транснациональные корпорации должны перейти под юрисдикцию США, чтобы платить налоги», – пояснила Перская.

Как отметил Рогулев, Трамп таким образом пытается вернуть рабочие места в стране, однако здесь новый президент определенно столкнется с некоторыми сложностями.

«Дело не только в экономике и в рабочих местах. Американское высшее образование не выпускает необходимое количество инженеров. Если даже перевести все заводы одной крупной компании на территорию США, то она не сможет функционировать из-за американской системы образования после той деиндустриализации, которая была с 80-ых годов. Они выпускают специалистов, которые невостребованы. А невостребованы они потому что рабочие места утекают. Замкнутый круг получается», – подчеркнул Рогулев.

В то же время, как отметила Перская, Трамп столкнется и с противостоянием со стороны самих транснациональных корпораций, которые несомненно понесут серьезные убытки в связи с новой экономической политикой.

«Они будут бороться и борьба будет очень серьезная, в том числе с самим Трампом. Он это понимает, не случайно он сменил всю свою охрану»,– уверена она.

По её словам, это противостояние особенно сильно будет со стороны высокотехнологичных, химических, машинотехнических и продовольственных корпораций.

Несмотря на такое активное сопротивление, с которой американское общество встречает экономическую политику Трампа, руководитель Центра изучения Юго-восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков уверен, что только это и может вывести США из кризиса.

«Трамп пытается отделить интересы глобального финансового капитала от национальных интересов Соединенных штатов. В этом мне видится ключевой момент. Это спасение США – в осознании собственных интересов и необходимости сохранения балансов экономического развития»,– уверен Мосяков.

Холодков, со своей стороны, отметил, что значительная часть населения всё же поддержит Трампа. «Да, глобалисты и транснациональные компании, которым было выгодно создавать дочерние предприятия в развивающихся странах – Китае, Индии, Вьетнаме, с дешевой рабочей силой, проиграли. Но выиграет американский средний класс, и, прежде всего рабочие», – сказал он.

Главный бенефициар выхода Штатов из ТТП – Китай

По мнению экспертов, главным бенефициаром выхода США из ТТП же является Китай, который первый выступил против вмешательства Вашингтона в национальную экономическую политику государств.

«Китай безусловно выигрывает. Основная задача Барака Обамы была отбить у Китая его партнеров», – сказал заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая ИВД РАН Андрей Островский.

Холодков, однако, со своей стороны отметил, что выход США из ТТП не означает, что Трамп готов полностью отдать этот регион.

«Это не перечеркивает все итоги 8-летней работы по подготовке этого соглашения. Эти переговоры, которые велись с февраля 2006 года, зачастую, велись на двусторонних треках. Трамп уже заявил, что он будет менять многосторонние отношения на двустороннее. Институциональная, законодательная базы уже есть, и его администрация будет пользоваться теми наработками, которые были сделаны», – уверен Холодков.

Он также отметил, страны-участницы разрушающегося ТПП продолжат работу по сотрудничеству в двустороннем порядке.

Почему России нужно беспокоиться о судьбе ТТИП

Россию выход США из ТТП касается мало, однако проблема Трансатлантического инвестиционного партнерства (ТТИП) может существенно отразиться на российско-европейском экономическом сотрудничестве.

«Трамп неоднократно делал негативные заявления о Транстихоокеанском партнерстве, о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТО), но он нигде ни разу не сказал о тех переговорах, которые ведутся с Евросоюзом по поводу создания Трансатлантического инвестиционного партнерства (ТТИП). Это нас затрагивает гораздо больше. 50% нашей внешней торговли завязано на Евросоюзе», – обратил внимание Холодков.

Он напомнил, что администрация Обамы совершено явно намеревалась с помощью ТТИП разрушать российские интеграционные проекты на постсоветском пространстве, в частности, Евразийский экономический союз.

Если соглашение в рамках ТТИП будет заключено, то к нему наверняка присоединится Украина. «Кто будет следующим после Украины, если ТТИП будет создано... Я не исключаю, что это будет Белоруссия или другое бывшее союзное государство», – сказал Холодков.

Москва, Мария Вяткина

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