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Публикации за 26.01.17

В Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким изменением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сегодня вечером, ночью и утром 27 декабря ожидается местами сильный снег, снежные заносы и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Штормовое предупреждение действительно до 10:00 мск пятницы.

Спасатели отмечают, что в условиях непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, а также ухудшение видимости (при осадках) и затруднение движения транспорта. Возможно увеличение аварийных ситуаций, которые могут привести к травмам населения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.17

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