В Москве инспектор ДПС спас женщину из тонущего автомобиля

Публикации за 27.01.17

В Москве инспектор дорожно-патрульной службы спас женщину из тонущего в ледяной воде автомобиля, упавшего в Москву-реку. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, ЧП произошло накануне поздно вечером на Ростовской набережной.

По данным полиции, в результате ДТП машина пробила ограждение и упала в реку.

К месту происшествия прибыл находившийся на маршруте экипаж ДПС ГИБДД. Чтобы спасти женщину-водителя, находившуюся в салоне, один из инспекторов прыгнул в воду и вытащил ее из воды.

Пострадавшая и полицейский направлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Мария Вяткина

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