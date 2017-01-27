В Москве инспектор ДПС спас женщину из тонущего автомобиля

В Москве инспектор дорожно-патрульной службы спас женщину из тонущего в ледяной воде автомобиля, упавшего в Москву-реку. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, ЧП произошло накануне поздно вечером на Ростовской набережной.
По данным полиции, в результате ДТП машина пробила ограждение и упала в реку.
К месту происшествия прибыл находившийся на маршруте экипаж ДПС ГИБДД. Чтобы спасти женщину-водителя, находившуюся в салоне, один из инспекторов прыгнул в воду и вытащил ее из воды.
Пострадавшая и полицейский направлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 27.01.17
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