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Публикации за 27.01.17

С творчеством Высоцкого история сыграла злую шутку / Никита Высоцкий о знаменитом отце: если хотите его лучше понять, прочтите «Мой Гамлет»

С творчеством Высоцкого история сыграла злую шутку Никита Высоцкий о знаменитом отце: если хотите его лучше понять, прочтите «Мой Гамлет»

История сыграла злую шутку с наследием легендарного советского актера и поэта Владимира Высоцкого, которому 25 января исполнилось бы 79 лет. Как сказал его сын – режиссер и сценарист Никита Высоцкий, сначала казалось, что у всех есть записи его песен и стихов, но, как выяснилось, это вовсе не так – многое, к сожалению, утеряно.

«С творческим наследием Высоцкого история сыграла злую шутку. Он ушел на пике своей популярности. Казалось, что у всех это (записи песен, стихи и тд ) есть… что раз были спектакли, наверное, кто-то их зафиксировал. Такое отношение было у многих, в том числе, близких людей. Я себя оправдываю, может быть, зря, но мне было мало лет, когда все это происходило», – сказал Никита Высоцкий.

По его словам, несмотря на то, что прошло не так много времени, очень многие оригиналы записей песен и стихотворений утеряны. «Пленки было мало, ее было жалко. Люди копировали только песни, а то, что было между ними – его комментарии, которые, как мы сейчас понимаем, очень существенны для понимания его творчества – выбрасывали», – поделился Высоцкий-младший.

Сын поэта также отметил, что в его жизни как успешного актера, сценариста и режиссера наступил момент, когда он понял, что сохранить наследие Владимира Высоцкого может только он сам.

«Я очень долго этого не хотел. Я хотел заниматься своей жизнью, своей профессией, она мне приносила очень много радости. Мне нравилось ставить, мне нравилось играть. Но в какой-то момент у меня у меня был разговор с отцовскими родителями, с бабушкой и дедом. Я просто понял, что никто этого не сделает. В этом нет никакой жертвы, это интересно, рискованно, захватывающе. Иногда я встречаю совершенно изумительных людей. Это моя семья и попросили меня об этом люди, которых я люблю», – пояснил Никита Высоцкий.

Он также сообщил, что для сохранения памяти о его знаменитом отце уже сделано очень много. Например, недавно, 25 января, в день его рождения, в «Доме Высоцкого на Таганке» была открыта выставка из собрания Марины Влади, последней жены поэта.

«Каждый год я думаю, что покину пост председателя, но потом понимаю, что должен довести это до конца», – сказал Высоцкий-младший.

Он отметил, что в его планах добиться того, чтобы творчество его отца ввели в школьную программу. «Не потому что это будет приятно его поклонникам, и не потому что это очередное признание человеку, которого мы любим, а потому что в истории нашей культуры, литературы второй половины 20-го века он очень значимая фигура – человек, который во многом определил движение поэзии того времени», – пояснил Никита Высоцкий.

По его словам, сейчас специалисты разрабатывают программу для этого, но делать это приходится очень аккуратно. «Наработки есть разные. К примеру, военные песни – их надо вводить очень аккуратно, потому что поэты-фронтовики и то, что делал Высоцкий – это совершенно разное. Надо понимать, что он не фронтовик, и войны он не знал. Это должно сочетаться с программой по литературе, с историей, с возрастом», – подчеркнул Никита Высоцкий.

Он также обратил внимание, что многое для сохранения творчества поэта и увековечения его памяти делается не с его подачи и не «по указке сверху». «Это происходит потому, что есть люди, для которых это важно. Почти все памятники, которые связаны с Высоцким, установлены «по любви», а не по указке. Это делается не сверху, а потому что Высоцкого признал народ», – подчеркнул Высоцкий-младший.

В заключение встречи с журналистами он поделился, какое стихотворение, на его взгляд, наиболее отражает личность его отца, и раскрывает его характер, душу. «Чтобы лучше его понять, нужно прочитать «Мой Гамлет», я так думаю», – посоветовал Никита Высоцкий.

Москва, Мария Вяткина

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