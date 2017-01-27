На Савеловском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Публикации за 27.01.17

Сегодня утром на Савеловском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении пригородных поездов. Как сообщила пресс-служба магистрали, в 06:32 на остановочном пункте «Яхрома» по техническим причинам остановился пригородный электропоезд №6401, следовавший из Дмитрова в Москву.

В МЖД утонили, что для продолжения поездки пассажирам предложили пересесть на попутные поезда.

Чтобы движение на данном участке не прерывалось, другие электрички по возможности объезжали остановившийся состав по соседним путям. В настоящее время несколько электропоездов по направлению в Москву и из Москвы следуют с увеличенными интервалами.

В МЖД подчеркнули, что информация об обрыве контактной сети на станции «Яхрома», появившаяся в СМИ и распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.17

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