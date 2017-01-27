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Публикации за 27.01.17

Сотрудник ДПС будет представлен к госнаграде за спасение утопающей автомобилистки

Сотрудник ДПС будет представлен к госнаграде за спасение утопающей автомобилистки

Руководство МВД России готовит представление о награждении государственной наградой капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины-водителя из тонущего автомобиля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, вечером 26 января в Москве на Ростовской набережной произошло ДТП, в результате которого одна из автомашин пробила ограждение и упала в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники экипажа ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве незамедлительно приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы.

«Автоинспектор Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю автоледи из салона. Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег», – сообщила подробности спасения женщины Ирина Волк.

Автомобилистка была передана сотрудникам «скорой» для оказания медицинской помощи. Автоинспектор с общим переохлаждением и обморожением обеих кистей госпитализирован.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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