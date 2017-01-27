Выбивают по одному: топ-менеджеру «Тольяттиазота» подбросили наркотики

Публикации за 27.01.17

Менеджмент одного из крупнейших в Европе производителей аммиака – ОАО «Тольяттиазот» («ТоАЗ») стал целью для новой атаки. К многочисленным попыткам дискредитации руководства предприятия прибавилась еще одна: на этой неделе СМИ сообщили, что директор по финансам и экономике «ТоАЗа» Николай Неплюев был задержан по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Однако, как сообщает источник знакомый с ситуацией, наркотическое вещество, обнаруженное оперативниками у Неплюева при личном досмотре, могли попросту подбросить.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах, 23 января в 7:30 сотрудники ОУР ОП № 22 УМВД по г. Тольятти задержали Неплюева у подъезда его дома и впоследствии изъяли у него два пакета с веществом белого цвета, по 5 граммов каждый. Проверка показала, что обнаруженное вещество – кокаин.

Между тем, на фоне постоянных сторонних попыток сместить руководство химического гиганта обнаружение наркотика у высокопоставленного сотрудника «ТоАЗа», вся репутация которого строилась на успешном обеспечении стабильности и устойчивости предприятия, выглядит как спланированная провокация.

Тут же возникает естественный вопрос – кому это может быть выгодно? В том, что случилось с одним из заслуженных работников «ТоАЗа», угадывается рука бывшего менеджера химкомбината, предпринимателя Евгения Седыкина, который уже много лет настойчиво пытается дестабилизировать работу компании и перехватить управление над заводом, зачастую действуя крайне неадекватно.

Так, по данным СМИ, он организовывал «собрания акционеров», на которые приглашали бездомных, пенсионеров, футбольных фанатов – то есть людей, имеющих к заводу самое отдаленное отношение. Также в ноябре 2015 года он инсценировал «общее собрание акционеров» ОАО «Тольяттиазот» и принял на нем решение о смене руководства комбината.

Более того, организуя свой план, Седыкин смог не только отправить в Федеральную налоговую службу пакет документов этого поддельного собрания, но и на короткий срок добился внесения на их основании изменений в ЕГРЮЛ, что уже стало серьезной угрозой для стабильной работы завода. Несмотря абсурдность этих попыток, руководство ТоАЗа было вынуждено в суде доказывать нелегитимность организованного Седыкиным собрания и всех его решений. Естественно, самарский арбитраж признал недействительными и незаконными решения этого собрания и решения фиктивного совета директоров от 22 ноября 2015 года.

Избежать заслуженного наказания за незаконные попытки захвата власти на заводе миноритарию Седыкину вряд ли удастся. По последним данным, следственные органы предъявили ему обвинение сразу по трем статьям: покушение на мошенничество, фальсификация единого государственного реестра юридических лиц и подделка официальных документов. Ложный пакет документов о якобы состоявшемся собрании акционеров предприятия, который Седыкин направил в налоговую инспекцию, на этот раз сослужил ему плохую службу. «ТоАЗ» признан потерпевшим по делу, а Седыкин помещен под домашний арест.

Однако, судя по всему, миноритарий не оставляет своих попыток дестабилизировать ситуацию на комбинате даже находясь под домашним арестом. Наличие связей в самых разных инстанциях Седыкин уже продемонстрировал во время своих прошлых нападок на завод. Как итог, у топ-менеджера «ТоАЗа», доказавшего своей работой профессионализм и эффективность, неожиданно обнаруживают кокаин, а это – прямой удар по репутации и человека и предприятия.

К сожалению, в современной практике случаи, когда сотрудники правоохранительных органов совершают провокационные действия в отношении законопослушных граждан, подкладывая им наркотические средства, далеко не редкость, обращают внимание эксперты.

В начале года такой случай, например, произошел в Калининграде. И договориться с такими сотрудниками для того же Седыкина не представляется чем-то сложным.

«Бывают дела с откровенно наглыми подбросами, скажем, когда человека вели, задержали, а при нем ничего не оказалось, несмотря на обоснованные ожидания, – говорит аналитик по правам человека, адвокат Михаил Голиченко. – Известны дела, когда наркотики откровенно подбрасывают специально для того, чтобы упрятать человека за решетку, к примеру, дела с подбросами адвокатам, профсоюзным деятелям, журналистам. Иногда подбрасывают для того, чтобы создать условия для вымогательства».

Голиченко подчеркивает, что факт подброса очень трудно доказывать, потому что сам подброс происходит в «интимной» обстановке, а уже личный обыск и изъятие – при понятых.

«Адвокаты пытаются зацепиться за отсутствие отпечатков пальцев, другие косвенные доказательства невиновности, но наша система работает так, что если правильно зафиксирован факт изъятия и нет прямых доказательств подброса, то доказать подброс практически нереально…от подброса не застрахован никто», – констатировал адвокат.

Тольятти, Екатерина Попова

Тольятти. Другие новости 27.01.17

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