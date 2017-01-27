В Москве Роспотребнадзор закрыл гипермаркет «Ашан»

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Московское управление Роспотребнадзора добилось закрытия гипермаркета «Ашан», расположенного на 6-й Радиальной улице, из-за нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, которые были выявлены в ходе внеплановой проверки после жалоб граждан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

«Загрузка продуктов осуществляется со стороны двора, где располагаются входы в подъезды, под окнами жилых квартир. Не соблюдается поточность: пересекаются потоки персонала и посетителей, продовольственных и непродовольственных товаров, мусора и продовольственных товаров. Отсутствует площадка для сбора мусора и пищевых отходов, мусорные контейнеры располагаются в складском помещении совместно с доброкачественными пищевыми продуктами», – говорится о претензиях санитарных врачей в сообщении Роспотребнадзора.

По факту выявленных нарушений сотрудниками ведомства был составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), материалы дела были переданы в суд.

Нагатинский районный суда Москвы 1 декабря 2016 года, рассмотрев дело об административном правонарушении (дело №5-6.3-4086/16), признал Общество виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП, и назначил наказание в виде приостановления работы гипермаркета-нарушателя на 30 суток.

Решение суда передано в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В настоящее время помещения гипермаркета опечатаны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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