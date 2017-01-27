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Публикации за 27.01.17

Дело о растрате в «Моем банке» почти 2 млрд рублей дошло до суда

Дело о растрате в «Моем банке» почти 2 млрд рублей дошло до суда

В Пресненский суд Москвы направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ООО «Мой Банк» Киры Андриановой и владельца кредитного учреждений экс-сенатора Глеба Фетисова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, Фетисов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), действия Андриановой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (непосредственно сама растрата).

Как сообщал «Новый День», уголовное дело в отношении Фетисова было возбуждено после обращения Центробанка, проводившего проверку в «Моем банке». По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов банк не выполнил обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд рублей были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Позже Фетисов погасил задолженность перед вкладчиками, однако, по мнению следствия, этот факт не позволяет прекратить в отношении него уголовное преследование. На тот момент он обвинялся по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фетисов до декабря 2013 года был основным владельцем «Моего банка» (95%), затем он продал банк 11 физлицам с долями не более 10%, представляющим интересы российских и иностранных инвесторов. В январе 2014 года «Мой банк» перестал выдавать наличность, и в том же месяце, 31 января, Центробанк отозвал у него лицензию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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