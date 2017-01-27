СМИ: Кремль поменял куратора Абхазии

Публикации за 27.01.17

В Кремлевской администрации произошло новые кадровые изменения: новым куратором Абхазии в кремлевском управлении по взаимодействию со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией официально стал выходец из команды президента Татарстана Рустама Минниханова – Руслан Темирбулатов. Об этом пишет сегодня РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации президента республики.

«За недолгое время работы с Абхазией Темирбулатов показал свою жесткость и эффективность. Его назначение говорит о растущем интересе Кремля к Абхазии как к стратегическому союзнику на Кавказе», – отметил изданию один из неназванных собеседников.

Темирбулатов – кандидат экономических наук, закончил Татарско-американский региональный институт («мировая экономика») и занимал различные должности в команде президента республики Рустама Минниханова. В частности, работал в госкомитете по делам детей и молодежи, Агентстве по развитию международного сотрудничества при кабмине республики, республиканском министерстве экономики. Перед переходом в Кремль Темирбулатов занимал пост полпреда республики в Казахстане.

В июле прошлого года СМИ сообщали, что из управления президента по СНГ, которое курирует помощник главы государства Владислав Сурков, уволились два чиновника: замначальника управления Иван Болтенков (он занимался, в том числе, Абхазией) и его коллега должностью ниже Антон Пустовалов.

Сообщается, что Темирбулатов уже встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

В функционал куратора Абхазии входят обязанности по контролю над исполнением межгосударственных договоров, взаимодействие с силовыми ведомствами России и республики, работа с политиками, депутатами и общественниками. Среди прочего Темирбулатов будет курировать договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России с Абхазией, который предусматривает создание объединенной группировки войск двух государств и повышение социальных стандартов в республике.

По словам одного из источников РБК, «назначение Темирбулатова связано со сложной общественно-политической ситуацией в Абхазии и предстоящими в марте парламентскими выборами». В 2017 году пройдут выборы президента Южной Осетии и парламента Абхазии – обе республики курирует управление администрации по СНГ.

На парламентских выборах, назначенных в Абхазии на 12 марта, эксперты прогнозируют беспрецедентную конкуренцию. Внутриполитическая ситуация в республике была неспокойной весь 2016 год. Оппозиция организовала несколько народных сходов с требованием отставки президента. Последняя серия протестов прошла в декабре 2016 года и завершилась подписанием соглашения между властью и оппозицией, которой были выделены посты в правительстве.

Инициаторами протестов были несколько политических сил, в том числе партия «Амцахара», в которую вошли сторонники ушедшего с поста главы государства в 2014 году президента Александра Анкваба. Отставка Анкваба, избранного в 2011 году, стала результатом протестов, одним из лидеров которых был Рауль Хаджимба – нынешний президент, избранный на досрочных выборах в том же году. Во время акций протеста в Абхазию на переговоры с Анквабом приезжали Сурков и член Совета безопасности Рашид Нургалиев.

Россия продолжает оказывать Абхазии экономическую помощь: в 2015 году было выделено 4 млрд рублей, в 2016-м – 7,9 млрд рублей. В проекте бюджета республики на 2017 год общая финпомощь из Москвы составляет 4 млрд рублей, притом что общие доходы в госбюджет запланированы на уровне 10 млрд рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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