В центре Москвы обнаружен старинный геральдический символ английской монархии

Публикации за 30.01.17

В парке «Зарядье» обнаружен старинный английский медальон XVI века с розой Тюдоров, которая является геральдическим символом королевской династии Англии. Артефакт, который датирован 1590 годом, планируется передать в Музей Москвы, сообщает официальный портал столичного правительства.

Комментируя находку, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев отметил, что этот медальон может быть связан с деятельностью Старого Английского Двора, здание которого располагается на Варварке. «Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы», – сказал он.

В период правления Тюдоров в 1485 – 1603 годы эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз (символ примирения двух враждовавших королевских династий – Ланкастеров и Йорков) наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки.

Как рассказал генеральный директор Столичного археологического бюро Константин Воронин, изображение розы Тюдоров – основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. «Вероятнее всего, четыре столетия назад он использовался в качестве нашивки на одежду – по краям изделия есть четыре небольших отверстия», – отметил он.

В ходе археологических исследований специалисты также прочитали выгравированную на медальоне надпись, которая уже 700 лет является официальным девизом английской монархии. Она звучит так: Dieu et mon droit, что в переводе с французского означает «Бог и моё право». Рядом с девизом указана дата – 1590 год.

Как пояснили археологи, на французском девиз написан потому, что этот язык долгое время был популярен у английской аристократии: всё общение и вся переписка велись именно на нём.

Стоит отметить, что археологические работы на территории «Зарядья» ведутся два года. За это время специалисты исследовали около 1800 квадратных метров территории будущего парка. Среди наиболее интересных находок – клад серебряных монет, а также сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые и срубы домов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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