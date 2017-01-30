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Публикации за 30.01.17

Фидель Кастро получит прописку в Москве

Фидель Кастро получит прописку в Москве

В Москве появится площадь имени легендарного лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Такое решение принято городской межведомственной комиссией по переименованию территориальных единиц, передает со ссылкой на источник в столичном правительстве.

Сообщается, что имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц. Рядом расположена улица Альенде, названная в честь президента Чили Сальвадора Альенде, который был другом Фиделя Кастро.

Отмечается, что имя лидера кубинской революции могли получить и 2 проектируемых проезда в Северном Медведкове.

Команданте скончался на 91-м году жизни 26 ноября прошлого года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.01.17

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