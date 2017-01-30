ФАС уличила «Почту России» в нарушении конкуренции

Публикации за 30.01.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ФГУП «Почта России» по признакам нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием возбуждения дела стало неисполнение «Почтой России» предупреждения, выданного ФАС по результатам рассмотрения заявления ООО «ФПС» по вопросу отказа в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории России.

Как уточнили в ФАС, дело планируется рассмотреть 28 февраля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.17

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