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Публикации за 30.01.17

Мара Багдасарян вернулась после ареста к обязательным работам

Мара Багдасарян вернулась после ареста к обязательным работам

Многократная участница скандальных уличных гонок Мара Багдасарян приступила к исполнению назначенных судом обязательных работ, отсидев 15 суток под арестом за уклонение от наказания. Об этом сообщил сегодня представитель столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Тимур Коробицын. По его словам, девушка проходит трудотерапию в государственном бюджетном учреждении «Жилищник района Сокол».

Согласно решению суда, она привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов передает «Интерфакс».

Ранее ранее мировой участок Савеловского суда Москвы, рассмотрев доводы судебного пристава-исполнителя и соответствующие документы о неисполнении Багдасарян обязательных работ, постановил арестовать ее на 15 суток.

Багдасарян стала широко известна весной 2016 года после появления в интернете скандального видео задержания группы молодых людей (в числе которых оказались Багдасарян и сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров), грубо нарушавших правила дорожного движения и пытавшихся оторваться от полицейской погони на внедорожнике «Мерседес-Гелендваген».

С тех пор столичные суды неоднократно привлекали девушку к ответственности, в том числе, за неповиновение требованиям полиции, неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД, а также уклонение от исполнения административного наказания.

Савеловский суд Москвы 9 февраля проведет подготовку по иску прокуратуры о пожизненном лишении водительских прав Багдасарян по состоянию здоровья.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.01.17

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