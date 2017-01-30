В России вдвое выросло число банкротств жилищных застройщиков

Публикации за 30.01.17

Строительная отрасль в России переживает кризис на фоне сокращения покупательского спроса и недоступности заемного финансирования. Доля вошедших в стадию банкротства застройщиков жилья в 2016 году выросла вдвое, достигнув 1,8%. Суммарно на их балансе сейчас 4,5 млн кв. м незавершенного жилья, пишет «Коммерсантъ».

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), в одной из стадий банкротства сейчас находятся 149 компаний из 5,5 тысяч существующих. Наибольшее число банкротов зарегистрировано в Москве – 11, далее следуют Московская и Тюменская области – в каждой по 9, Башкирия и Новосибирская область – по 8, Волгоградская область – 6. Пик банкротств пришелся на лето: в апреле-августе стало известно о финансовой несостоятельности 43 компаний.

Как отмечают в РАСК, многие застройщики банкротятся, будучи не в состоянии сдать объекты из-за невозможности привлечь кредиты и падения платежеспособного спроса населения. Еще одним фактором аналитики называют проходящее реформирование 214-ФЗ, направленное на создание дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.

«Нововведения направлены на защиту инвестиций населения в долевое строительство, но не стоит забывать, что реформа происходит на фоне постепенного вымывания платежеспособного спроса: в этих условиях мелкие и средние игроки постепенно либо уходят с рынка, либо передают объекты более крупным игрокам с более гибкими финансовыми возможностями», – пояснил изданию гендиректор РАСК Николай Алексеенко.

По его оценке, рост числа банкротств застройщиков постепенно замедлит постепенная консолидация рынка. Позитивные ожидания и у консультанта практики «Девелопмент» группы «НЭО Центр» Алены Чупраковой. По ее оценке, «рынок очистился от неэффективных компаний, а все остальные уже приспособились к нынешним реалиям ведения строительного бизнеса в нашей стране». Она отметила, что основная часть обанкротившихся в 2016 году застройщиков – компании, начавшие проекты еще в 2014 году, до начала активной фазы кризиса.

Впрочем, жилищное строительство – не единственный сегмент рынка, где растет число банкротств. По подсчетам РАСК, в одну из стадий банкротства в 2016 году вошли также 3,2 тысячи компаний-подрядчиков (2,1% от общего числа участников рынка), что на 17% выше показателя 2015 года. Но динамика позитивная: в 2015 году число подрядчиков-банкротов выросло на 129%.

«Мы ждем, что в этом году постоянный рост числа банкротств прекратится, но есть риски изменения качественного состава компаний-банкротов: если сейчас 90% всех банкротов – представители микро- и малого бизнеса с выручкой менее 800 млн руб., то в наступившем году некоторая доля может быть замещена средним и крупным бизнесом», – прогнозирует Алексеенко.

По оценке экспертов, кроме общего сокращения рынка строительных работ банкротства подрядчиков провоцирует начавшийся кризис неплатежей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.01.17

Мара Багдасарян вернулась после ареста к обязательным работам. / Кремль ответил США на «первый шаг» для отмены санкций. «Совместная борьба с ИГ не должна быть обусловлена чем-то». / Исследование вузов: дешевле всего учиться в Петербурге. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»