Аэропорт «Домодедово» получил добро на строительство третьего терминала

Публикации за 30.01.17

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту трех из шести этапов строительства нового терминала международного аэропорта «Домодедово». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Предполагается, что терминал Т-3 будет построен на территории действующего аэропорта «Домодедово» в качестве продолжения здания первого терминала. Такое расположение объекта обеспечит пассажирам кратчайший доступ к залам вылета и прилета нового терминала от станции «Аэроэкспресса», существующих и проектируемых парковок.

Ожидается, что в результате создания третьего сегмента терминала – увеличится количество стояночных мест для самолетов, повысится качество и расширится объем услуг, предоставляемых аэропортом. Пропускная способность третьего сегмента терминала после реализации первого этапа составит 600 пассажиров в час, второго – 1800 пассажиров в час, после завершения третьего этапа через эту часть аэровокзала будет проходить 2500 пассажиров в час.

По итогам всех трех этапов Т-3 сможет обслуживать 13,6 млн человек в год. Пропускная способность по завершении шести этапов строительства достигнет 20,5 млн пассажиров в год, а общая пропускная способность аэровокзального комплекса Домодедово – свыше 75 млн пассажиров в год.

Помимо создания стандартной для аэропорта инфраструктуры проектом, согласованным Главгосэкспертизой России, предусмотрено обустройство на территории аэровокзального комплекса ресторанов, баров и кафе, точек розничной торговли и иных объектов. Также будут созданы условия для нахождения в аэропорту путешественников с ограниченными физическими возможностями: для них предусмотрены все удобства – от специальных санузлов и кресел в зонах ожидания до отдельной системы эвакуации при пожаре. Для обслуживания пассажиропотока и посадки-высадки пассажиров будут использованы существующие транспортные коммуникации и привокзальная площадь вдоль терминала Т-1.

Схема расширения аэропорта Домодедово была одобрена правительством Московской области в 2009 году. В сентябре 2016 года Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства второго терминала аэровокзального комплекса, а также уникальный совместный проект Домодедово, «Аэроэкспресса» и РЖД по созданию нового железнодорожного терминала на направлении «Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово» с возможностью эксплуатации двухэтажных поездов. Последний будет построен к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.17

Программа «Жилище» готовится к сокращению почти на треть. / Медведев дал старт эксперименту с «лекарственным ЕГАИС». Данные фармреестра будут платными, плата – Ротенбергам, как и деньги за «Платон». / В России вдвое выросло число банкротств жилищных застройщиков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»