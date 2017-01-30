Минтруд РФ зафиксировал рост безработицы

Публикации за 30.01.17

За неделю с 18 по 25 января в России выросла на 2,7% численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и составила 886 434 человека. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении министерства труда и социальной защиты РФ.

Рост безработицы отмечен в 82 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Сахалинской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Курской и Тульской областях, а также в Мордовии, Бурятии, Крыму, Чувашии, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Краснодарском крае.

По состоянию на 25 января, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также сотрудники, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 212 098 человек.

В минтруде также обратили внимание, что количество вакансий, заявленных работодателями в службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.17

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