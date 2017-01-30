«Ё-мобиль» Жириновского стоит без движения: аккумулятор осыпался

Публикации за 30.01.17

Инновационный «Ё-мобиль», который миллиардер Михаил Прохоров подарил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сломался. Как сообщил сегодня главный либерал-демократ страны, у автомобиля осыпался аккумулятор.

«Он («Ё-мобиль») стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», – сказал Жириновский во время общения с молодежью в Госдуме, передает «Интерфакс».

По словам лидера ЛДПР, всего было произведено три таких автомобиля – один из них находится у самого Прохорова, второй – у него, а где третий – непонятно.

О том, что Прохоров подарил Жириновскому «Ё-мобиль», стало известно в декабре 2014 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.01.17

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