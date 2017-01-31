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Публикации за 31.01.17

Молодая москвичка на два месяца попала в сексуальное рабство / … девушка хотела подработать официанткой за границей

Молодая москвичка на два месяца попала в сексуальное рабство … девушка хотела подработать официанткой за границей

Полицейские спасли 20-летнюю москвичку, которая попала в сексуальное рабство. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, девушку два месяца насильно удерживали в одном из государств на юго-западе Азии, куда она поехала подработать официанткой.

По данным полиции, первоначально девушка была в гостях на Кавказе, где знакомая предложила ей работу за границей в качестве официантки в ресторане. Девушка, поверив в возможности неплохо заработать, приехала на указанное место. Там неизвестные забрали у нее документы и в течение двух месяцев заставляли заниматься оказанием сексуальных услуг.

О случившемся стало известно после обращения в полицию матери потерпевшей. По ее словам, девушка не выходила на связь в течение двух месяцев, а потом смогла позвонить и сообщить, что находится в одном из государств на юго-западе Азии. После этого центральному бюро Интерпола в Москве совместно с местными правоохранительными органами удалось освободить девушку из рабства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.01.17

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