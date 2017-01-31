Расцвет абсурда: Киев вооружился карательным Голодомором

Публикации за 31.01.17

Законопроект об уголовной ответственности за «отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX столетии или Голодомора», который был внесен в украинскую Верховную Раду, вписывается в политику Киева по окончательному разрыву отношений с Россией. По оценке российских экспертов и политиков, фактически эта инициатива приравнивает научную и общественную дискуссию к преступлению, за которое грозит крупный штраф и до пяти лет лишения свободы.

Координатор Группы информации по преступлениям против личности Максим Вилков обратил внимание, что законопроект внесен Юрием Шухевичем – сыном Романа Шухевича, который был заместителем командира фашистского батальона «Нахтигаль» и одним из деятелей ОУН и УПА – запрещенных в России организаций украинских националистов и повстанческой армии, но сейчас реабилитированных и «героизированных» на Украине. По его мнению, такой документ укладывается в тенденцию лишения граждан Украины неотъемлемых прав, в том числе свободы слова и выражения своего мнения.

«Только за последние несколько дней украинские законодатели нас «порадовали» несколькими такими законопроектами, в частности, запретом на ввоз на Украину любой литературы, изданной на территории России, сроком на три месяца», – отметил Вилков, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

Комментируя эту ситуацию, директор Института российской истории РАН Юрий Петров отметил, что история 20 века уже сталкивалась с подобным прецедентом предвзятого отношения к науке. «Во времена Гитлера Альберт Эйнштейн был исключен из Академии наук», – напомнил Петров.

По его оценке, украинская цензура может затронуть всю тысячелетнюю историю. «Я читал формулу законопроекта. Там речь идет об отрицании борьбы за независимость Украины. Конкретно – о 20 веке. Великая российская революция имеется в виду, как поле битвы за независимость Украины. Речь идет и о Петлюре, и о других «героях» того времени. Если они их реабилитируют, что логично, учитывая, что они и бандеровцев реабилитировали, то и за критику в адрес Петлюры можно получить штраф. Но если толковать это широко, то можно распространить это на весь период тысячелетний истории», – сказал эксперт.

Петров подчеркнул, что проблему Голодомора (голода в Украинской ССР в 1932-1933 годах) нужно обсуждать в научных кругах, чтобы восстановить историческую справедливость.

«Это научная проблема, которую надо изучать. Есть сборники документов, которые достаточно наглядно демонстрируют всю сложность этого явления. Но документы дают достаточно внятный ответ, что это не было геноцидом украинского народа. Рада же пытается административными методами настоять на том, что это был геноцид», – констатировал Петров.

Члена Совета Федерации Виктор Кондрашин со своей стороны отметил, что факты опровергают «красивую мифологию» об украинском освободительном движении в 1917 году и во время гражданской войны. При этом, по его мнению, в разговоре о реабилитации ОУН и УПА важно помнить и вклад этих организаций в Великую Отечественную войну.

«Мы должны придерживаться общепринятых ценностей. Во Второй мировой войне были силы зла и были силы добра. УПА – организация, которая была на стороне зла. То, что она делала – широко известно. Этот законопроект, если будет принят, он еще больше усугубит ситуацию, усилит раскол между нашими народами и государствами и покусится на свободу слова, на ценности, которые защищает демократический мир», – сказал Кондрашин.

При этом он выразил надежду, что украинские депутаты внимательно отнесутся к этому законопроекту и отклонят его. «Эта идея абсурдна. Они заставляют историков врать. Они предлагают взять за веру лишь одну версию, согласиться с ней и молчать», – констатировал сенатор.

Петров со своей стороны пояснил, что историческая наука на Украине в настоящий момент является заложницей националистической политики, которая ставит своей целью разорвать историческую связь России и Украины.

«Переименование Великой Отечественной войны во Вторую мировую имеет эту же цель, как и закон 2015 года о приравнивании нацизма и сталинизма и советующей символики. Это (новый законопроект) очередной шаг на этом пути», – подчеркнул Петров.

Директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков согласился с тем, что Киев уже приложил значительно сил для формирования определенного исторического дискурса на Украине. «В Верховной Раде уже принят целый ряд законопроектов, направленных на ту же самую цель – на ограничение мнений относительно событий истории, высказываний, касающихся преступлений совершавшихся ОУН и УПА, тех, кого в современной Украине называют борцами за независимость», – напомнил он.

По его мнению, нынешний законопроект, который по обоснованным предположениям лоббируется и директором Государственного института национальной памяти Украины, имеет все шансы превратиться в закон, который будет касаться и зарубежных историков, в том числе российских и польских.

Между тем, западные историки, как отметил Петров, во многом разделяют российскую точку зрения по вышеупомянутым историческим вопросам. «Многие западные исследования не признают точку зрения о геноциде. Но трудно сказать, будет ли несогласие с их стороны. Общие тенденции на Западе таковы, что Украине многое прощается. Будет ли решение Рады каплей, которая переполнит чашу терпения – хотелось бы так думать», – сказал историк.

Одной из основных проблем, как считает Дюков, является то, что украинские архивы закрыли доступ к документам, которые могли бы полностью опровергнуть официальную позицию Киева об исторических событиях.

«Мы столкнулись с тем, что невозможно получить уже опубликованные документы из украинских архивов. Они просто не отвечают на запросы. Снять копии отказываются. Я, как историк-архивист, надеюсь, что они не будут уничтожать их. Нас всех учили, что уничтожать документы нельзя», – подчеркнул он.

С его точки зрения, России следовало бы рассекретить свои архивы. «Это был бы позитивный шаг, который бы показал, что нам нечего скрывать», – сказал Дюков.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.01.17

В Москве появится улица погибшего дипломата Андрея Карлова. / В Австрии хакеры «взяли в заложники» целый отель, заблокировав электронные двери. / Глава петербургского комитета по культуре вдруг призвал «не спешить» с Исаакием. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»