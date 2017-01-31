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Публикации за 31.01.17

СКР: «Похищенный» в Москве 5-летний мальчик нашелся у своей мамы

СКР: «Похищенный» в Москве 5-летний мальчик нашелся у своей мамы

Следственный комитет установил местонахождение «похищенного» в Москве 5-летнего мальчика, который находился под присмотром няни и был увезен в неизвестном направлении. Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время мальчик проживает с мамой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Установлено, что родители ребенка находятся в бракоразводном процессе», – говорится в сообщении СКР.

Ранее в СМИ появилась информация, что мальчик, находившийся под присмотром няни, после тренировки был похищен и увезен в неизвестном направлении.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.17

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