Суд вынес приговор угонщикам прокурорской «Чайки»

Публикации за 31.01.17

Савёловский суд Москвы признал Антона Рыжова и Сергея Митрофанова виновными в угоне автомобиля «Чайка», принадлежащего Генпрокуратуре. Первый приговорен к 3,5 годам колонии, второй – к 2 годам заключения условно. Также по решению суда Рыжов лишается водительских прав на 3 года, передает РАПСИ.

Ранее в ходе прений сторон государственный обвинитель просила суд назначить Рыжову и Митрофанову наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы соответственно с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

«Исправление подсудимых невозможно без изоляции от общества, они пьяные сели за руль, пять часов ездили по Москве, хорошо, что никого не сбили. Я прошу учесть степень общественной опасности преступления», – отмечала представитель гособвинения.

Защита просила назначить им наказание, не связанное с изоляцией от общества, так как подсудимые полностью признали вину и раскаялись, уточняет «Интерфакс».

Как следует из материалов дела, 6 июня прошлого года Рыжову и Митрофанову было предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения согласно статье 166 УК РФ. Позднее суд переквалифицировал статью обвинения в отношении подсудимых на пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору). Рыжов также обвинялся в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ).

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее сообщал, что автомобиль ГАЗ-14 числится на балансе ведомства с 1986 года, и был угнан во время планового техобслуживания.

По данным полиции, погоня началась на Кожевнической улице, когда сотрудники ДПС остановили «Чайку» с затонированными стеклами – во время проверки документов водителя, которого заподозрили в вождении в пьяном виде, пассажир раритетного авто перебрался в водительское кресло и попытался скрыться.

В ходе преследования он грубо нарушал правила дорожного движения и по касательной столкнулся с двумя автомобилями, и был задержан лишь после того, как сотрудники полиции прострелили колесо «Чайки» из табельного оружия. Впоследствии выяснилось, что машина была угнана.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.17

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