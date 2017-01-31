ФАС вынесла предупреждение «Роснефти» и «Газпрому»

Публикации за 31.01.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения нефтегазовым компаниям – «Роснефть» и «Газпром газэнергосеть» (входит в структуру «Газпрома») о недопустимости создания дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о нарушении правил реализации нефтепродуктов на бирже.

Согласно предупреждению, компаниям необходимо принять меры по устранению последствий нарушения в срок до 6 февраля. В частности, это касается реализации на биржевых торгах автомобильного бензина в объеме не менее 10% от произведенных на НПЗ в соответствующем месяце объемов – с обеспечением равных условий по способам поставки товара как железнодорожным транспортом, так и магистральным трубопроводом.

Также речь идет о соблюдении критериев регулярности и равномерности реализации товара, в части распределения годовых объемов реализации нефти и (или) нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду, а также существующих требований продажи автомобильного бензина на внутрироссийском рынке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.17

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