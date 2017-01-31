NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 31.01.17

ФАС вынесла предупреждение «Роснефти» и «Газпрому»

ФАС вынесла предупреждение «Роснефти» и «Газпрому»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения нефтегазовым компаниям – «Роснефть» и «Газпром газэнергосеть» (входит в структуру «Газпрома») о недопустимости создания дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей. Как сообщила пресс-служба ведомства, речь идет о нарушении правил реализации нефтепродуктов на бирже.

Согласно предупреждению, компаниям необходимо принять меры по устранению последствий нарушения в срок до 6 февраля. В частности, это касается реализации на биржевых торгах автомобильного бензина в объеме не менее 10% от произведенных на НПЗ в соответствующем месяце объемов – с обеспечением равных условий по способам поставки товара как железнодорожным транспортом, так и магистральным трубопроводом.

Также речь идет о соблюдении критериев регулярности и равномерности реализации товара, в части распределения годовых объемов реализации нефти и (или) нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду, а также существующих требований продажи автомобильного бензина на внутрироссийском рынке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.17

Казанский тележурналист попал под суд за поддержку расстрела геев в США. / Саудовский принц купил 80 билетов на самолет для своих соколов (ФОТО). / Минюст: в первую очередь без единственного жилья могут остаться должники по алиментам.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter