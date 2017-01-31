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Публикации за 31.01.17

В Москве готовится шествие в память о Борисе Немцове

В Москве готовится шествие в память о Борисе Немцове

Представители оппозиции готовят шествие в память о погибшем политике Борисе Немцове, который был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту напротив Кремля. Как сообщил один из организаторов акции Илья Яшин, завтра утром в правительство Москвы будет передано письмо на имя мэра Сергея Собянина с просьбой разрешить марш в центре столицы.

«Цель документа – заранее проинформировать градоначальника и его подчиненных о готовящейся массовой акции демократической оппозиции. Чиновники часто ссылаются на недостаток времени, чтобы подготовить центр города к таким мероприятиям. На этот раз времени будет достаточно», – сообщил Яшин на своей странице в «Фейсбуке».

Он уточнил, что оргкомитет акции добивается согласования шествия в центре Москвы.

По словам Яшина, под письмом к Собянину стоят подписи Дмитрия Быкова, Людмилы Алексеевой, Льва Рубинштейна, Алексея Навального, Владимира Мирзоева, Ирины Прохоровой, Владимира Рыжкова, Лии Ахеджаковой, Дмитрия и Геннадия Гудковых, Гарри Бардина, Эмилии Слабуновой и других . Всего – 25 подписей.

Яшин также добавил, что марш в память о Борисе Немцове запланирован на 26 февраля. За две недели до этой даты (в установленные законом сроки) в мэрию будет направлено официальное уведомление. Эта демонстрация, по оценке организаторов, соберет десятки тысяч участников и станет наиболее массовой акцией оппозиции за последние месяцы.

Москва, Анастасия Смирнова

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