В Москве готовится шествие в память о Борисе Немцове

Публикации за 31.01.17

Представители оппозиции готовят шествие в память о погибшем политике Борисе Немцове, который был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту напротив Кремля. Как сообщил один из организаторов акции Илья Яшин, завтра утром в правительство Москвы будет передано письмо на имя мэра Сергея Собянина с просьбой разрешить марш в центре столицы.

«Цель документа – заранее проинформировать градоначальника и его подчиненных о готовящейся массовой акции демократической оппозиции. Чиновники часто ссылаются на недостаток времени, чтобы подготовить центр города к таким мероприятиям. На этот раз времени будет достаточно», – сообщил Яшин на своей странице в «Фейсбуке».

Он уточнил, что оргкомитет акции добивается согласования шествия в центре Москвы.

По словам Яшина, под письмом к Собянину стоят подписи Дмитрия Быкова, Людмилы Алексеевой, Льва Рубинштейна, Алексея Навального, Владимира Мирзоева, Ирины Прохоровой, Владимира Рыжкова, Лии Ахеджаковой, Дмитрия и Геннадия Гудковых, Гарри Бардина, Эмилии Слабуновой и других . Всего – 25 подписей.

Яшин также добавил, что марш в память о Борисе Немцове запланирован на 26 февраля. За две недели до этой даты (в установленные законом сроки) в мэрию будет направлено официальное уведомление. Эта демонстрация, по оценке организаторов, соберет десятки тысяч участников и станет наиболее массовой акцией оппозиции за последние месяцы.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 31.01.17

Евросоюз превращается в террористическую угрозу для России. / Удар в спину: Белоруссия открывает дверь в Россию для террористов. / СМИ: Сотрудникам ФСБ, арестованным по делу о госизмене, вменяется сотрудничество с ЦРУ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»