Москвичи и петербуржцы устремились на Дальний Восток

Публикации за 01.02.17

«Дальневосточным гектаром» больше всего заинтересовались жители российских мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«По состоянию на 8 утра (мск) общее количество заявок за время реализации третьего этапа закона – более 1400. По нашим оценкам, основной спрос приходится на Москву и регион, а также на Санкт-Петербург – до половины граждан, которые обращаются через сайт, именно из этих регионов», – цитирует Качаева пресс-служба Минвостокразвития.

По словам замминистра, программа, которая позволяет любому гражданину России бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке, рассчитана в основном на наиболее активные слои населения возрастом до 34 лет.

«По статистике сайта надальнийвосток.рф 43% всех людей, которые заходят на этот сайт, находятся в возрасте от 25 до 34 лет. Это наиболее активные в социальном и экономическом плане люди. Для освоения «дальневосточного гектара» понадобятся и силы, и время, и опыт, и деньги – и это как раз та группа людей, которые имеет все это», – пояснил Качаев.

По его мнению, молодых людей на Дальнем Востоке привлекает красивая природа, доступ к различным природным объектам: море, гейзеры, большие пространства – охота, рыбалка, а также возможность реализации инвестиционных проектов. «Все-таки концентрация финансовых ресурсов в столичных регионах высокая, и люди рассматривают Дальний Восток как возможность самореализации именно в сфере бизнеса», – пояснил Качаев.

Как уточили в пресс-службе министерства, для получателей «дальневосточного гектара» разработано 30 типовых решений с объемом инвестиций от 100 тысяч рублей до 30 млн рублей. «Это тепличные хозяйства, автомойки, лесопилка, фермерские хозяйства. В ближайшее время спектр предлагаемых проектов будет расширен с учетом потребностей получателей «дальневосточного гектара», которые будут выявлены в ходе реализации 3 этапа», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля стартовал 3-й этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», согласно которому любой гражданин России может получить земельный участок в Дальневосточном федеральном округе. Воспользоваться такой возможностью можно до 2025 года. Земля предоставляется бесплатно на 5 лет. В случае ее освоения гектар можно будет оформить в собственность или аренду.

Москва, Мария Вяткина

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