Эпоха «сильного доллара» подошла к концу

Публикации за 01.02.17

Эпоха сильного доллара завершается с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Новый хозяин американского Белого дома и его высокопоставленный экономический советник обрушились с критикой на Германию, Японию и Китай, обвинив трёх основных торговых партнёров страны в девальвации валют в ущерб американским компаниям и потребителям.

Как пишет Reuters, комментарии Трампа в конце заседания в Белом доме с руководителями фармацевтических компаний, а также его торгового советника Питера Наварро стали наиболее веским указанием на намерение нынешнего президента США покончить с длящейся два десятилетия политикой «сильного доллара», которую продвигал Вашингтон со времён администрации Клинтона.

Слова Трампа и Наварро в очередной раз усугубили растущее беспокойство финансовых рынков в связи с будущим мировой торговли и спровоцировали резкое снижение доллара к евро и иене во вторник. Индекс «американца», отражающей динамику валюты США к валютам ключевых торговых партнёров, снизился на 0,85%, за январь потеряв 2,6%, что стало самым слабым показателем за месяц с марта 2016 года.

Волатильность на рынке началась, когда Наварро, возглавляющий созданный Трампом совет по торговым вопросам, сказал Financial Times, что евро является «скрытой немецкой маркой», низкая стоимость которой даёт Германии преимущество по отношению к США и партнёрам по ЕС.

Слова Наварро обеспечили подъём евро примерно на 0,5% к доллару и спровоцировали категоричный ответ канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сказала, что её страна уважает независимость Европейского центрального банка.

Несколько часов спустя Трамп раскритиковал Японию и Китай, отклонившись от обсуждения цен на лекарства в сторону оценки валют после завершения встречи с руководителями шести ведущих фармацевтических компаний, которых Трамп вынуждает снизить цены.

Посетовав, что многие производители лекарств перенесли производство за пределы США, Трамп возложил вину на американское регулирование и сказал, что другие страны «получают от нас преимущество со своими деньгами и денежной массой и девальвацией».

«Все другие страны живут девальвацией. Смотришь, что делает Китай, смотришь, что годами делала Япония. Они, они играют с валютным рынком, они играют с девальвацией рынка, а мы сидим как кучка дураков», – сказал Трамп.

Японская иена выросла более чем на 1,0% к доллару после комментариев Трампа. Реакция юаня была сдержанной, поскольку рынки Китая закрыты на недельные выходные в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Юань вырос примерно на 0,3% во вторник.

По оценкам аналитиков, именно «слабый доллар» может позволить Трампу выполнить свои предвыборные обещания, касающиеся новой нефтяной революции в США, и решить ряд других проблем, в том числе с огромным госдолгом США и возвращением производств на территорию страны.

Слабая национальная валюта – универсальное решение для любого правительства, неосмотрительно погрязшего в долгах. Это демонстрирует и пример Японии, и пример европериферии, которая погрузилась бы в глубокий кризис, если бы евро не обесценилось за последние годы к доллару примерно на 30%, отмечал аналитик «Золотого монетного двора» Дмитрий Голубовский.

Москва, Анастасия Смирнова

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