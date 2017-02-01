Москва готовится к большой Масленице

Публикации за 01.02.17

В центре Москвы на Масленицу готовится обширный фестиваль, гостям которого будет предложено не только отведать блины, но и принять участие в многочисленных мероприятиях.

Как предполагается, в центре столицы будет установлено до 30 площадок по продаже блинов. У участников фестиваля будет возможность не только попробовать их на вкус и узнать их рецепт гречишных, гурьевских блинов и блинов из сельдерея.

На Новом Арбате можно будет увидеть двухметровых марионеток художников-авангардистов Малевича, Степанову, Лентулова и Кандинского, передает официальный портал правительства Москвы.

На Тверском бульваре рядом с памятником Сергею Есенину можно будет покататься на деревянной горке, стилизованной под русские сани с росписью под дымковскую игрушку, а также поиграть в «колобок-бол» – масленичный аналог брумбола (хоккея с метлой).

В Климентовском переулке расскажут о традициях резьбы по дереву. Гости фестиваля увидят резные оконные рамы и деревянные наличники из разных городов России, а на творческих мастер-классах можно будет научиться их раскрашивать.

На площади Революции планируется организовать «блинный» тир, «блинный» фрисби и кёрлинг. Также там расположится «Царство зимы» с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади – «Царство весны» с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь «сожгут» гигантскую ледяную фигуру Масленицы.

Площадки фестиваля также планируется украсить многочисленными фигурами соломенных Маслениц и каруселями в виде дымковских игрушек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.02.17

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