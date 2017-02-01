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Публикации за 01.02.17

Москвичи едят слишком много мяса и рыбы

Москвичи едят слишком много мяса и рыбы

Жители российской столицы едят слишком много мяса, рыбы, масла и сахара. Как сообщил московский департамент торговли и услуг, потребление этих продуктов превышает рекомендованные нормы. Однако в то же время в рационе москвичей недостаточно молока, картофеля, овощей и фруктов.

Согласно статистике, в 2016 году потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в столице составило 988 тысяч тонн, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 2 млн 673 тысчи тонн, овощей, бахчевых и картофеля – 1 млн 930 тысяч тонн, фруктов и ягод – 816 тысяч тонн, рыбы и рыбопродуктов – 336 тысяч тонн, хлеба и хлебопродуктов – 920 тысяч тонн, сахара – 494 тысячи тонн, растительного масла – 210 тысячи тонн, передает агентство со ссылкой на сообщение департамента.

В сравнении с предыдущим годом москвичи стали есть больше картофеля на 4%, на 3% – растительного масла, на 2% – овощей. По данным департамента, потребление мяса и хлеба практически не изменилось, а молока и молокопродуктов снизилось на 1%, рыбы и рыбопродуктов – на 2%, фруктов и сахара – на 3%.

«При сравнении потребления жителями столицы основных видов продовольствия в 2016 году с рациональными нормами потребления, отвечающими современным научным принципам оптимального питания и соответствующих структуре и традициям питания большинства населения, можно сделать вывод, что объемы среднедушевого потребления москвичами мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, растительного масла, сахара превышают рациональные нормы потребления», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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