Синоптики прогнозируют Москве усиление мороза

Публикации за 02.02.17

В начале новой недели в московском регионе с приходом антициклона из Арктики ожидается усиление мороза: показания термометров будут на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Такой прогноз, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовал сегодня Гидрометцентр России.

Предстоящие дни, в том числе, выходные будет теплее, но морозно. В пятницу, 3 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ночью в Москве прогнозируется до -14 градусов, по области – до -16, а местами до -20. Днем в столице до -7 холода, по области до -10.

В выходные влиять на погоду будет атмосферный фронт. Погода будет ветреной и со снегом. В субботу, 4 февраля, ночью в Москве до -14 градусов, по области местами до -22. Днем ожидается небольшой снег. Температура в Москве составит -8...-6 градусов, в Подмосковье -11...-6.

В воскресенье, 5 февраля, вновь возможен небольшой снег. Ночью в Москве -12...-10, по области -15...-10 градусов. Днем в столице -10...-8, в Подмосковье -12...-7 градусов.

В начале новой недели вслед за атмосферным фронтом на территорию столичного региона распространится антициклона из Арктики, и атмосферное давление будет расти. Местами еще пройдет небольшой снег, но морозы усилятся: в понедельник, 6 февраля, ночью температура понизится до -20…-15 градусов, днем ожидается -17…-12. Во вторник, 7 февраля, будет еще холоднее: ночью – до -24…-19, днем -19…-14 градусов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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