Продовольствие подорожало до рекордного уровня за два года

Публикации за 02.02.17

Мировые цены на продовольствие по итогам января достигли максимального уровня с февраля 2015 года. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Согласно эти данным, индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам января составил 173,8 пункта, что на 3,7 пункта, или 2,1%, выше показателя декабря. В годовом выражении показатель вырос на 24,5 пункта, или на 16,4%.

Столь сильное увеличение вызвано значительным ростом цен на сахар на мировых рынках и экспортных цен на зерновые, а также на растительные масла, передает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Сообщается, что индекс цен на сахар по итогам января поднялся на 26 пунктов, или на 9,9% в месячном выражении, до 288,5 пункта. Резкий рост связан с ожиданиями рынка, что в 2016-2017 сельхозгоду мировое производство сладкого продукта сократится. Пессимистичные прогнозы вызваны сохранением дефицита предложения в некоторых ключевых сахаропроизводящих регионах, например, в Бразилии – крупнейшем производителе и экспортере сахара в мире, Индии и в Таиланде.

Индекс цен на молочную продукцию в январе практически не изменился по сравнению с декабрем и составил 193 пункта. «Рынки по-прежнему малоактивны в связи с перемещением пика сезонного производства из южного в северное полушарие, а также в связи с тем, что многие крупные покупатели уже сформировали достаточные запасы в предыдущие месяцы», – пояснили в FAO.

Цены на масличные культуры выросли на 3,3 пункта, или на 1,8% по сравнению с декабрем, до 186,3 пункта, увеличиваясь третий месяц подряд. FAO объясняет подобную динамику увеличением цен на пальмовое масло, низкими объемами его производства в Юго-Восточной Азии, а также ростом спроса на мировом рынке на рапсовое масло из-за прогнозируемого ограниченного предложения в 2016-2017 сельхозгоду.

Индекс цен на зерно поднялся на 4,8 пункта, или на 3,4%, до 147 пунктов – максимума за последние шесть месяцев. Цены на пшеницу выросли в связи с опасениями неблагоприятных погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на урожае 2017 года, а также в связи с сообщениями о сокращении площадей под озимую пшеницу в США. Рост цен на кукурузу вызван повышением спроса, на рис – ожидаемым возвращением на рынки крупных покупателей, а также сокращением экспорта из Индии из-за кампании государственных закупок.

Москва, Светлана Антонова

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