В Москве приостановлена выдача электронных медицинских полисов

Публикации за 06.02.17

Фонд обязательного медицинского страхования приостановил прием заявок на изготовление электронных полисов ОМС (пластиковых карточек) по техническим причинам Госзнака. Об этом говорится в письме ФОМС директорам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, передает RNS.

О дате восстановления приема заявок на изготовление электронных полисов ОМС пока не сообщается. «О возобновлении изготовления электронных полисов обязательного медицинского страхования будет сообщено дополнительно», – говорится в письме.

В московском городском фонде ОМС уточнили, что бумажные полисы продолжают выдаваться.

Москва, Светлана Антонова

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