В Москве приостановлена выдача электронных медицинских полисов

Фонд обязательного медицинского страхования приостановил прием заявок на изготовление электронных полисов ОМС (пластиковых карточек) по техническим причинам Госзнака. Об этом говорится в письме ФОМС директорам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, передает RNS.
О дате восстановления приема заявок на изготовление электронных полисов ОМС пока не сообщается. «О возобновлении изготовления электронных полисов обязательного медицинского страхования будет сообщено дополнительно», – говорится в письме.
В московском городском фонде ОМС уточнили, что бумажные полисы продолжают выдаваться.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 06.02.17
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