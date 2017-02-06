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Публикации за 06.02.17

Официальный уровень безработицы в России вновь вырос

Официальный уровень безработицы в России вновь вырос

С 25 января по 1 февраля численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,5% и составила 899 411 человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты.

Армия безработных выросла в 81 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Кировской, Магаданской, Костромской, Тамбовской областях, а также Севастополе, Чукотском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и республике Алтай.

В то же время, по состоянию на 1 февраля, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также сотрудников предприятий, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 214 157 человек.

В то же время количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

Москва, Анастасия Смирнова

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