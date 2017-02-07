К 100-летию Октябрьской революции Ленина оденут в новый костюм: Мавзолей закроется на два месяца

Мавзолей с телом «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина будет закрыт для посетителей с середины февраля на два месяца до 16 апреля. Как сообщила пресс-служба Федеральной службы охраны, в это время в усыпальнице будут проводиться плановые профилактические работы, передает «Интерфакс».
Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. Последний раз Мавзолей был закрыт для посетителей на два месяца в связи с проведением таких работ в феврале-апреле 2015 года.
В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений работают с забальзамированным телом Ленина, раз в несколько лет вождю меняют костюм.
Во время биохимических работ в самом Мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры. Благодаря новейшим достижениям науки, тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, может сохраняться неопределенно долгое время.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.02.17
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