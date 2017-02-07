В Москве выявлен очередной картельный сговор на торгах по поставкам медицинских материалов

Московское управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило признаки картельного сговора на 26 торгах на поставку материалов для медицинских учреждений Москвы почти на 200 млн рублей. Как сообщила сегодня пресс-служба ведомства, фигурантами расследования стали ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий», которые признаны нарушителями закона о конкуренции.
Общая стоимость торгов составила более 210 млн рублей. Участвуя в них, «Спектр СТК» и «Центр медицинских технологий» действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цен на аукционах, считает УФАС.
По данным ведомства, согласно устному сговору, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона со снижением от 0,5% до 4,4% от начальной цены контрактов на общую сумму более 205 млн рублей. «Центр медицинских технологий» выиграл 2 аукциона со снижением в 1% от начальной цены на сумму более 4 млн рублей.
В перечень закупаемых на этих аукционах товаров вошли изделия для рентгенохирургии, эндоваскулярной и интервенционной кардиоангиологии. Среди них – устройства для лечения нарушений сердечного ритма, клапаны сердца, инструменты для диагностики и лечения коронарных артерий, материалы для ангиографии, диагностики и лечения периферических и церебральных сосудов.
При отсутствии конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками медицинские учреждения были вынуждены закупить материалы по завышенным ценам.
В УФАС уточнили, что в ближайшее время в отношении ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» будет возбуждено административное дело. Согласно КоАП, штраф за антиконкурентное соглашение составляет от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов.
Также материалы по делу будут переданы правоохранительным органам для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 07.02.17
Банк российского «шоколадного короля» ограничил выдачу наличных: проблемы с ликвидностью. / В Москве задержаны коммунальщики за упавший снег на коляску с грудным ребенком. / Индекс счастья россиян поднялся на 1 пункт. Европейцы оказались более несчастными. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»